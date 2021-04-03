Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 70 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 30 187 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (17 новых

Новые данные по коронавирусу во Владимирской области 70 заражённых за сутки. За все время в нашем регионе выявлено 30 187 больных. В лидерах антирейтинга по новым заболевшим Владимир (17 новых пациентов за сутки). На втором месте Муром (8 новых КОВИД-носителей). На третьем месте Ковров и Гусь-Хрустальный (6 новых КОВИД-носителей) Общая статистика по области выглядит сейчас так: