На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 апреля 2021 года лабораторно подтверждено 70 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 3 апреля 2021 года лабораторно подтверждено 70 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.17 сл. в г. Владимире, 8 сл. в Муромском, 6 сл. в Гусь-Хрустальном, 6 сл. в Ковровском, 5 сл. в Суздальском, 5 сл. в Петушинском, 5 сл. в Киржачском, 4 сл. в Александровском, 3 сл. в Собинском, 2 сл. в Судогодском, 2 сл. в Юрьев-Польском, 2 сл. в Меленковском, 2 сл. в Селивановском, 1 сл. в Вязниковском, 1 сл. в Гороховецком, 1 сл. в Камешковском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 30 187 случаев заболевания (6903 сл. в г. Владимире, 3725 сл. в Гусь-Хрустальном, 3347 сл. о. Муром, 2153 сл. в Ковровском, 1871 сл. в Александровском, 1739 сл. в Петушинском, 1313 сл. в Юрьев-Польском, 1226 сл. в Вязниковском, 1271 сл. в Кольчугинском, 1120 сл. в Суздальском, 706 сл. в Гороховецком, 980 сл. в Собинском, 843 сл. в Киржачском, 827 сл. в Меленковском, 670 сл. в Камешковском, 655 сл. в Селивановском, 459 сл. в Судогодском, 379 сл. в г. Радужном