С бор организовало местное отделение партии Единая Россия Южного административного округа Москвы.

бор организовало местное отделение партии Единая Россия Южного административного округа Москвы.Приют Бирюлево – муниципальный. Это означает, что городским бюджетом обеспечивается необходимый минимум нужд. Поэтому благотворительность в помощь животным приюта необходима.Активисты местного отделения партии Единая Россия Южного административного округа столицы организовали сбор гуманитарной помощи для постояльцев приюта: в ней нуждаются более 2000 собак и кошек. Участие в акции приняли муниципальные депутаты, члены и сторонники партии Единая Россия, активные жители всех районов Южного округа столицы и студенты Московской финансово-юридической академии.31 марта волонтёры отвезли в приют более 100 кг необходимой приюту ветоши, лакомств, игрушек. Но гуманитарной помощью визит в приют не ограничился – волонтёры Единой России и студенты академии выгуливали собак под руководством опытного кинолога. Животные всегда очень рады таким прогулкам, ведь далеко не каждый день к ним приходят волонтёры.Мы помогаем не только людям, но и животным, поэтому не прошли мимо нашего приюта в БирюлёвеЗападном. Прежде всего, мы хотим обратить внимание именно на домашних животных, у которых нет своего дома и хозяина! Если благодаря нашей акции хотя бы один щенок или котёнок обретёт свой дом – это самая большая награда для нас и приюта. Мы все зарядились такой позитивной энергией, что решили как можно чаще посещать обитателей приюта! – рассказала исполнительный секретарь местного отделения партии Единая Россия Южного административного округаМария Гаврилина.Если вы тоже хотите помочь приюту – станьте любящим хозяином для одного из его постояльцев! С полным каталогом животных можно ознакомиться