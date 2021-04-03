С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 19789 человек. Врачам удалось поставить на ноги 17503 пациента. В стационарах лежит 364 жителя, из них 251 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1628 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 45 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 42 пациента.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти пять пациентов с диагнозом COVID-19, у которых течение болезни было осложнено тяжелыми хроническими заболеваниями. У мужчины 66 лет было тяжелое заболевание сердца. У женщины 83 лет коронавирусная инфекция протекала на фоне инсулинозависимого диабета, а также серьезного заболевания сердца. У женщин 62, 67 и 72 лет течение COVID-19 было осложнено тяжелыми хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 20 костромичам. Семь инфицированных выявлено в Красносельском районе. По три человека заразились в Волгореченске и Нерехтском районе, по два – в Костромском и Судиславском районах. По одному – в Макарьеве, Антропово, Шарье, Поназырево, Георгиевском, Сусанино, Кадыйском и Островском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 19789 человек. Врачам удалось поставить на ноги 17503 пациента. В стационарах лежит 364 жителя, из них 251 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1628 заболевших.