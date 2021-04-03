Суд оштрафовал виновного за 10 тысяч рублей.

Житель Юрьев-Польского района ответит за попытку продать награды своего умершего родственника - ветерана Великой Отечественной войны.Об этом сообщает прокуратура региона. Сотрудники этого ведомства заметили в Сети объявления: на продажу предлагались орден Отечественной войны, медаль "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и др. Объявление было размещено на одной из виртуальных площадок. Как выяснилось позже, потомок покойного владельца наград, 36-летний мужчина, оценил "товар" в 6000 рублей.В отношении продавца возбудили уголовное дело по статье 324 УК РФ (приоьретение или сбыт официальных документов и государственных наград). Дело расследовали и направили в суд. Суд оштрафовал виновного на 10 тысяч рублей.