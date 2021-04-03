Мужчина убил бывшую супругу из ревности.

Районный меленковский суд вынес приговор местному жителю 1982 года рождения, обвиняемому в убийстве. Установлено, что между ним и бывшей женой был конфликт из-за нежелания женщины жить вместе, и тот ревновал ее. 23 декабря 2019 года мужчина решился на убийство и нанес ножом многочисленные удары. Женщина скончалась на месте. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.