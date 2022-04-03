В Муроме полицейские завершили расследования уголовных дел в отношении 40-летнего жителя Мурома....

В Муроме полицейские завершили расследования уголовных дел в отношении 40-летнего жителя Мурома. Мужчину обвиняют в совершении мелких хищений.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в течение декабря прошлого года обвиняемый воровал из сетевых магазинов Мурома продукты и алкоголь. При этом, мужчина неоднократно подвергался административному наказанию за совершение аналогичных мелких хищений.