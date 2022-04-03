Собака в очередной раз доказала, что является лучшим другом для человека.

Собака в очередной раз доказала, что является лучшим другом для человека.Популярность в Сети набирает видео, героиней которого стала диковинная овчарка. Сначала собака просто спокойно лежала во дворе частного дома и наблюдала за тем, как дети играют в мяч. Когда игрушка случайно попала в небольшой водоем, расположенный тут же, и мальчик решил наклониться за ней, животное мигом почувствовало опасность.Заботливый пес вскочил, подлетел к малышу и оттащил его от пруда, спасая от падения. Но и на этом помощь собаки не закончилась. После того, как ребенок оказался вне опасности, сообразительная овчарка схватила зубами большой сачок и легко вытащила игрушку из воды.Судя по тому, как быстро и ловко собака это сделала, можно предположить, что такие фокусы она проделывала уже не раз. Возможно, хозяева даже специально оставляют питомца следить за детьми – с такой нянькой и другом им ничего не страшно.После того, как портал Zeenews опубликовал ролик с удивительным псом, видео получило большую популярность. Пользователи со всего мира искренне восхищаются таким умным и заботливым псом.Ранее "Дни.ру" рассказывали о другом замечательном животном – .