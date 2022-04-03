Из какого бокала делаете вы утренний глоток чистой воды? Это непременно должен быть хрустальный...

Из какого бокала делаете вы утренний глоток чистой воды? Это непременно должен быть хрустальный кубок - считает гусевский художник Наталья Любимова. Ее весна - это всегда новая авторская работа. Куда могут привести мечты - расскажет Юлия Шувалова.Так рождаются новые хрустальные изделия. Всё начинается с маленького пузырька. Властвуют над раскаленным хрусталем стеклодувы. Песок, поташ, свинец - консистенция ингредиентов всегда разная. От "рецепта" зависит чистота хрусталя, его звучание и вес. Сейчас стеклодувы готовят изделие по заготовкам художницы Натальи Любимовой. Она подготовила деревянные формы, продумала каждую деталь. А сейчас контролирует процесс в горячем цеху.Наталья Любимова, художник по хрусталю: «Через мою голову проходя руки мастеров и уже они, прислушиваясь выдувают то изделие, которое мне надо. Например, какой-то определенный налеп, какой-то цвет».Хрусталь в руках Натальи покрывается замысловатым узором. Кольца, ромбы, восьмигранники... традиционные узоры Гусевского хрустального завода. Можно придумать собственные. Для этого даже необязательно использовать алмазную грань, говорит Наталья, достаточно просто работать с формой и текстурой при выдувании. Яркий пример этому весенняя работа художницы - коллекция "Оттепель". Здесь представлены стаканчики и графин. Форма у них неидеальная, словно это и правда настоящий застывший лёд.Наталья Любимова, художник по хрусталю: «Где-то впадины, где-то наоборот вылазят бока больше. Здесь я сработала на том, что текстуру самого хрусталя показала. Интересные стаканчики, которые тоже как льдинки. Все текстурные. Здесь минимум обработки».А это коллекция флаконов для духов "Богемия" из невероятного темно-синего хрусталя. Изначально технологи заваривали дымчатый цвет, но получился другой, не менее красивый. И такие "казусы" на руку художникам - настоящий эксклюзив. Повторить такой оттенок практически невозможно.Наталья Любимова, художник по хрусталю: «У меня на тот момент были готовы формы для женского набора, целая линеечка представлена. Мне предложили выдуть в таком необычном цвете, я очень обрадовалась. Флаконы являются больше декоративной элементом для женского туалета, они и функционал имеют можно их использовать как диффузоры, ополаскиватель для рта можно так красиво хранить».Одна из удивительных работ Натальи - вазы Персефоны. Они путешествовали по выставкам несколько лет, принесли художнице звание лауреата конкурса "Молодые дарования". Сама Наталья называют свои вазы - лесные "чудо-юды".Наталья Любимова, художник по хрусталю: «На самом деле, эта ваза должна была утилизироваться и разбиться. Нижняя часть относится к одному изделию... и когда мне срезали этот колпак я его не разрешила выкидывать, оставила у себя в кабинете и ждала, когда мне на глаза попадется дополнение к нему.. А потом, когда я вышла из декрета, выполняла одну свою авторскую работу, также я срезала колпак и поняла, что эти 2 колпака хорошо сдружатся».Вдохновляют на такие необычные работы путешествия. Например, идея сделать хрустальный маяк у нее появилась в Крыму. Художница также делает аксессуары для вечерних платьев для модного дома Ульяны Сергеенко.Миниатюрные детали из бесцветного, янтарного и розового гусевского хрусталя переливаются под светом софитов на подиумах недель моды в Париже. Юлия Шувалова, Александр Чунаев "Вести Владимир"