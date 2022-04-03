В воскресенье, 3 апреля, в Сербии проходят выборы всех уровней власти – президентские, досрочные парламентские и муниципальные.

В воскресенье, 3 апреля, в Сербии проходят выборы всех уровней власти – президентские, досрочные парламентские и муниципальные.Наблюдатели​ от Парламентской Ассамблеи​ ОДКБ впервые осуществляют​ международный мониторинг процесса подготовки и проведения выборов​ президента Республики Сербия, а также досрочных выборов депутатов Народной скупщины. Специалисты прибыли​ на территорию государства и начинают мониторинг выборной кампании.Известно, что в группу входят представители парламентов государств ОДКБ – Национального Собрания Республики Армения, Национального собрания Республики Беларусь,​ Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,​ Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Координатором международных наблюдателей от ПА ОДКБ​ является депутат Государственной Думы России​ Владимир Новиков.3 апреля международные наблюд­атели от ПА ОДКБ присутствовали на открытии избир­ательных участков в Белграде. Открытие избират­ельных участков сост­оялось ровно в семь утра по местному времени.​В данный момент эксперты посещают изби­рательные участки в столице республики, а также пр­игородах. В первые дни апреля наблюда­тели от ПА ОДКБ озна­комились с выборным​ законодательством​ Сербии,​ а также зара­нее определили маршр­уты движения по изби­рательным участкам в день голосования.Отмечается, что специалисты продолжают работу в Белграде. На некоторых участках в центральной части города, по информации участковых комиссий, явка на 8:30 утра составляет около 5%.