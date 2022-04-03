В воскресенье, 3 апреля, в Сербии проходят выборы всех уровней власти – президентские, досрочные парламентские и муниципальные.
В воскресенье, 3 апреля, в Сербии проходят выборы всех уровней власти – президентские, досрочные парламентские и муниципальные.
Наблюдатели от Парламентской Ассамблеи ОДКБ впервые осуществляют международный мониторинг процесса подготовки и проведения выборов президента Республики Сербия, а также досрочных выборов депутатов Народной скупщины. Специалисты прибыли на территорию государства и начинают мониторинг выборной кампании.
Известно, что в группу входят представители парламентов государств ОДКБ – Национального Собрания Республики Армения, Национального собрания Республики Беларусь, Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, Совета Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Маджлиси Оли Республики Таджикистан. Координатором международных наблюдателей от ПА ОДКБ является депутат Государственной Думы России Владимир Новиков.
3 апреля международные наблюдатели от ПА ОДКБ присутствовали на открытии избирательных участков в Белграде. Открытие избирательных участков состоялось ровно в семь утра по местному времени.
В данный момент эксперты посещают избирательные участки в столице республики, а также пригородах. В первые дни апреля наблюдатели от ПА ОДКБ ознакомились с выборным законодательством Сербии, а также заранее определили маршруты движения по избирательным участкам в день голосования.
Отмечается, что специалисты продолжают работу в Белграде. На некоторых участках в центральной части города, по информации участковых комиссий, явка на 8:30 утра составляет около 5%.