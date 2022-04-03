Поисково-спасательный отряд Лиза Алерт сообщает о пропаже 36 летней Кристины Барановой,...
Поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" сообщает о пропаже 36 летней Кристины Барановой, жительницы Вязников. Её местонахождение остаётся неизвестным с 15 марта.
Приметы: рост 165 см, нормального телосложения, волосы чёрные, глаза карие.
Была одета: чёрное пальто, зелёно-коричневые облегающие брюки, бежевая водолаза, чёрные сапоги.
С собой: чёрно-розовая сумка.
Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Владимирской области