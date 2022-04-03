Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, при...

Как сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, при ввозе зерна на территорию Владимирской области в октябре прошлого года были найдены нарушения.Организация–производитель зерна «РоялАгро-Тула» (Тульская область) поставила во Владимирскую область для переработки 49,88 тонн зерна пшеницы на кормовые цели.После проверки декларации стало известно, что предприятие выпустило в обращение зерно без прохождения процедуры оценки (подтверждения) соответствия.