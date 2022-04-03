На днях врио губернатора Александр Авдеев побывал в Коврове, где глава региона проинспектировал ход...

На днях врио губернатора Александр Авдеев побывал в Коврове, где глава региона проинспектировал ход строительства современного акушерского корпуса многопрофильной городской больницы №1. Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации.Корпус должны были построить в конце прошлого года, однако, помешали антиковидные ограничения и повышение стоимости на стройматериалы.Сейчас подрядчик заявляет, что стройку планируют закончить в мае, а уже летом можно будет приступить к процедуре лицензирования учреждения.