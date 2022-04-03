Тысячи эфиров, героев и историй. Главному областному телевещанию 33 региона исполнилось 33 года. В...

Тысячи эфиров, героев и историй. Главному областному телевещанию 33 региона исполнилось 33 года. В 1989 году на базе радиокомитета была создана телевещательная студия и 3 апреля состоялся ее первый эфир.За эти годы изменилось многое: модернизировалась техника, менялась студия, в кадре появлялось все больше новых лиц. Но неизменно одно: мы работаем ради нашего зрителя, ради вас. И многие мои коллеги верны главному телевидению Владимирской области все эти годы. Директор ГТРК "Владимир" Андрей Филинов пришел сюда в 1996-м. Но свой первый эфир в нашей студии он провел как раз 33 года назад. Молодой журналист был приглашен на программу Лидией Васильевой.Андрей Филинов, директор филиала ВГТРК ГТРК "Владимир": «И она говорит за секунду до того, как мы выходим в эфир "Это прямой эфир... Здравствуйте, уважаемые телезрители!". И, вот так вот, во второе мое появление на телевидении оказалось, что я работал в прямом эфире».