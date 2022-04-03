Государство сняло с застройщиков часть финансовой нагрузки, однако принятых мер недостаточно, считает депутат Госдумы Сергей Колунов.

Государство сняло с застройщиков часть финансовой нагрузки, однако принятых мер недостаточно, считает депутат Госдумы Сергей Колунов.Ранее в правительстве России заявили, что застройщики могут рассчитывать на субсидирование процентной ставки по кредитам не выше 15% годовых. На возмещение недополученных доходов банку будет выделяться субсидия, покрывающая 7,5% ставки. Данная мера касается всех кредитов, которые были оформлены до конца 2023 года.Член комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов считает, что финансовая нагрузка все равно останется высокой, поэтому необходимо принять еще одну меру поддержки застройщиков. По мнению депутата, нужно постепенно раскрывать счета, на которых хранятся деньги дольщиков, "хотя бы при готовности объекта 70%". Слова парламентария приводит "".Напомним, счета, на которых находятся денежные средства участников долевого строительства, называются эскроу. К ним у застройщиков нет доступа до тех пор, пока не будет передана покупателю первая квартира. Таким образом решается проблема обманутых дольщиков. Компания же получает средства на строительство не от дольщиков, а от банка, то есть оформляется кредит.Ранее "Дни.ру" , как новые условия льготной ипотеки отразились на доступности жилья. Результаты анализа, который провел сервис ЦИАН, оказались впечатляющими.