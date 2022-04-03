Сообщение о возгорании в селе Зиновьево Кольчугинского района поступило спасателям 3 апреля в...

Сообщение о возгорании в селе Зиновьево Кольчугинского района поступило спасателям 3 апреля в 02-18. Горел многоквартирный жилой дом.На момент прибытия пожарных дом уже был охвачен огнём. Сгорела кровля, имущество и внутренняя отделка дома. Площадь пожара составила 70 квадратных метров.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области.