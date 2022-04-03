Огонь уничтожил крышу, имущество и внутреннюю отделку. Погибших и пострадавших нет. Дознаватель ведомства устанавливает причину прозошедшего.

В Кольчугинском районе сгорел многоквартирный жилой дом. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС.В 02-18 3 апреля в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в селе Зиновьево, по адресу: улица Вторая - 2. На место незамедлительно выехали две пожарные машины и шесть спасателей. На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение постройки по всей площади - всего 70 квадратных метров.Огонь уничтожил крышу, имущество и внутреннюю отделку. Погибших и пострадавших нет. Дознаватель ведомства устанавливает причину прозошедшего.