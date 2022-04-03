Апрель начался с похолодания. Но знойных владимирских бегунов это не пугает. Дмитрий Шунин готов и...

Апрель начался с похолодания. Но знойных владимирских бегунов это не пугает. Дмитрий Шунин готов и оголиться на морозе. Сегодня, кстати, можем поболеть за нашего марафонца - Дмитрий принимает участие в Чемпионате России в Сочи. Юлия Шувалова - с горячим репортажем.Этот забег для самых горячих. Для тех, кто не боится снега, холода и грязи. В купальниках и плавках самые безбашенные трейлраннеры России. В их числе владимирский спортсмен - Дмитрий Шунин. Бегает уже 8 лет, но в таком неординарном забеге участвует впервые. Дмитрий, правда, без ушек зайчика: как другие участники, он отдал предпочтение классике - синие плавки и повязка. Стартовый номер он прикрепил прямо к трусам.Дмитрий Шунин, марафонец: «Что меня собственно привлекло - это приз, сразу наличкой 10 тысяч. Почему бы не пробежать? Я ничего не вижу необычного в этом, лично я занимаюсь периодически моржеванием. На высоком адреналине даже не почувствовал холода никакого».Бежали практически голышом девятьсот метров - по арт-парку и заснеженному лесу.Первую половину дистанции Дмитрий бежал первым, а потом уступил Александру Абрамову из Выксы. На финише их разделяло всего несколько секунд.Необычный забег для Дмитрия стал разминкой перед главным стартом - 42 километра по пересеченной местности.Часть маршрута проходилось преодолевать в темноте с фонариком. На пути овраги, реки и водоемы. По словам спортсмена, для второго своего забега он оделся слишком тепло. И во время марафона все время вспоминал освежающий забег в плавках.Дмитрий Шунин, марафонец: «Мне было жарко. Можно было снимать перчатки и бежать в футболке, не замерз бы даже. Бежали компанией из 4 человек. Периодически менялись то один, то второй. Я не спешил никуда, не собирался никуда убегать. Задача была просто победить»За 2 километра до финиша Дмитрий обогнал своих соперников и пришел первым. Показал лучший результат.За всю спортивную карьеру самая длинная дистанция у Дмитрия - 55 километров. В планах установить новый личный рекорд. Этим летом он пробежит 80 километров на крупнейшем фестивале трейлраннинга в Суздале. Юлия Шувалова, Иван Демьянов "Вести Владимир"