Пожарные не дали огню распространиться на соседний дом и потушили пламя на площади 150 квадратных метров.

Под Владимиром на пожаре в селе Спасское погиб мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Владимирской области.В 13-37 2 апреля поступило сообщение о возгорании частного жилого дома №30 на улице Центральной. На момент прибытия спасателей наблюдалось открытое горение мансардного этажа.«Пожарные не дали огню распространиться на соседний дом и потушили пламя на площади 150 квадратных метров. При разборе завалов обнаружен труп 80-летнего мужчины», - добавили в МЧС.На происшествие выезжали 6 единиц техники и 17 человек личного состава. Дознаватель ведомства устанавливает причину трагедии.«По факту пожара в селе Спасское, где погиб мужчина 1941 года рождения, СУ СК проводит доследственную проверку», - уточнила официальный представитель ведомства Мария Серова.