36-летняя девушка пропала без вести.

Во Владимирской области 15 марта пропала 36-летняя Кристина Баранова. С тех пор о её судьбе ничего неизвестно. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».Уточняется, что девушка может находиться в Вязниках или в Москве. У Кристины Викторовны черные волосы, карие глаза, рост - 165 см. Она была одета в чёрное пальто, зелёно-коричневые облегающие брюки, бежевую водолазку, чёрные сапоги. При себе имела чёрно-розовую сумку.Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят звонить по номерам, опубликованным в ориентировке.