Отметим Международный день птиц приятным событием. В нашей области под Киржачом появился Центр...

Отметим Международный день птиц приятным событием. В нашей области под Киржачом появился Центр помощи диким птицам. Любовь Клюквина познакомит с его хозяйкой и ее питомцами.-А кто мой гусь такой? Иди ко мне! Иди ко мне, мой хороший!Пипа - "гусь-обнимусь" для волонтера Веры и начальник местной собачьей охраны. По крайней мере, так думает он сам, а собаки его, действительно, боятся. Это ручная, преданная птица и... домашняя, в отличие от других жильцов приюта "Воронье гнездо" в Киржачском районе. Загородный санаторий для птиц существует с прошлого года. Пернатые пациенты попадают сюда после обследования и лечения у ветеринаров московского реабилитационного центра с тем же названиям. За последний год к волонтерам поступило больше тысячи ста птиц. Несколько сотен пациентов отпустили обратно в небо.Вера Пахомова, волонтер, директор благотворительного фонда: «Есть люди, которые помогают кошкам-собакам. Я помогаю птицам. И это изначально было просто таким хобби. Никак моя работа не была связана с птицами. Я вообще по образованию филолог. Официально я директор благотворительного фонда, но в реальности я человек, который выполняет самую простую, дурацкую работу».За один день обитатели санатория съедают несколько ведер еды. Это мясо, творог, ягоды, орехи, креветки и даже лабораторные мыши. Питание разнообразное, как и его потребители: врановые, совы, дрозды, щеглы, клесты, голуби, конюки, курганники, орлы, аисты, чайки... Многое ещё предстоит сделать. Пока бесстрашная Вера ухаживает за птицами в одиночку- Живет в необорудованной бытовке. Летом сюда приезжают волонтеры, но зимой никто не помогает.Вера Пахомова, волонтер, директор благотворительного фонда: «Мы как бы делаем то, что мы можем, но, наверное, было бы не честно сказать, что мы спасаем какие-то виды редкие. Мы вот спасли этих дроздов или не спасли этих дроздов, на самом деле, глобально это для природы ничего не поменяет. Тут дело в другом. Мы в первую очередь помогаем людям, которые подобрали эту птицу на улице и они не знают, чем её накормить, как ей помочь, что сделать, и они сталкиваются с тем, что отдать эту птицу некуда».Маре повезло. Самка ястреба тетеревятника попала к людям больной, с пневмонией и грибковой инфекцией. Сильную, хищную птицу приходится держать в отдельном вольере. Для того, чтобы Мара смогла вернуться на волю, Вера ежедневно учит её летать.Вера Пахомова, волонтер, директор благотворительного фонда: «Птица внутри наполовину полая фактически. И при этом у них очень высокая температура тела. И получается такой естественный парник, в котором могут и бактерии развиваться и всякие грибки, и чтобы этого не происходило ей обязательно надо летать. Мара может быть выпустится после лечения. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь».Сюда попадают и те пернатые, которые не смогли улететь на юг. Тех, кто набрал сил за зиму, окольцуют и отпустят. Покалеченные и подстрелянные птицы так и останутся в приюте. Некоторым жителям санатория здесь удается даже обзавестись семьей. Скади, например, на днях впервые снесла яйцо. Вера в недоумении, неужели в этом поучаствовал бородатая неясыть Борей?-Страшно, очень страшно. Если бы мы мы знали, что это такое.Вам не показалась, сорока Локи действительно смеется - повторяет за Верой. Вместе они уже 11 лет.Вера Пахомова, волонтер, директор благотворительного фонда: «У нас очень смешная ситуация была. Ну мы выращивали сорок, а Локи жил в вольере с другими сороками. Это он тоже мне подражает типа "а?!", "а?!" Сороки, которые живут в коллективе, они не подражают словам человека, но они подражали Локи. *Убери хвост* У меня в конце лета здесь по участку летали сороки, которые смеялись. Это как в дурдоме просто. Я выхожу и из разных кустов слышен мой смех. Так, наверное, истории о призраках появляются».С самого детства Вера приносила домой птенцов, но из-за неправильного ухода, они не выживали. Сорока появилась у нее уже позднее. Тогда Вера поняла: птица из семейства врановых может быть ручной и преданной, словно собака. Так появилась мечта.Вера Пахомова, волонтер, директор благотворительного фонда: «У меня вот душа легла к птицам. Ну это небо, это такая свобода. Вот ты выращиваешь птицу, выпускаешь её на свободу, и ты видишь результат своего труда, что все это время, что ты растил птенца, тратил на него силы, время, деньги и потом он свободный и...это классно. Это очень классные ощущения».Приют живет на деньги неравнодушных людей. В этом году волонтеры мечтают заполучить президентский грант. Возможности приюта небезграничны. Птиц, которых нельзя отпустить, стараются отдать в добрые руки.Вера Пахомова, волонтер, директор благотворительного фонда: «Если птица вас любит, как партнера, то для нее любое, что вы будете уделять внимание не ей, а кому-то ещё - это будет поводом для ревности, для обид. Они собственники. Почему на первом году жизни очень много ручных воронов выбрасывают? Потому что птица становится агрессивной. А как бы птица не виноват: она хочет, чтобы её любимый человек был только её».Необходим птице и хороший рацион. Пернатых нельзя кормить ничем соленым и жареным, пшеном и свежим хлебом. Семечки, сало также должны быть несолеными. В этом году в "Вороньем гнезде" хотят собрать деньги на постройку эколагеря. Помочь любителям птиц можем и мы. Чтобы храброй Вере и её "отдыхающим" было уютнее, а волонтерам было куда приехать и... "окрылиться" общением с пернатыми. Любовь Клюквина, Илья Хлудов, В-В.Номер счета "Вороньего гнезда": 40703810602640000024