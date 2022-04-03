Трагедия произошла накануне в селе Спасское. Огонь охватил мансардный этаж частного жилого дома....

Трагедия произошла накануне в селе Спасское.Огонь охватил мансардный этаж частного жилого дома. Существовала угроза распространения огня на соседний жилой дом.Сотрудникам МЧС удалось оперативно ликвидировать пожар на площади 150 кв. м. При разборе места пожара был обнаружен погибший мужчина 1941 года рождения.К ликвидации происшествия привлекались 6 единиц техники 17 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину возгорания.ФОТО: ГУ МЧС России по Владимирской области