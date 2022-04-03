Во Владимирской области первый этап вакцинации прошли 747 детей и подростков. 576 из них завершили...

Во Владимирской области первый этап вакцинации прошли 747 детей и подростков. 576 из них завершили полный курс иммунизации. Эти данные были актуальны на 1 апреля.С начала года в регион поступило 960 комплектов доз вакцины «Спутник М», предназначенной для иммунизации детей и подростков. Препарат «Спутник М» - аналог вакцины «Спутник V», концентрация которого снижена в пять раз. В составе вакцины – обезвреженные частницы вирусов, которые немогут вызвать заболевание коронавирусом.Пройти вакцинацию можно при наличии добровольного информированного согласия одного из родителей или иного законного представителя ребёнка до 15 лет либо самого несовершеннолетнего старше 15 лет. Вакцинация проводится двукратно с интервалом в 21 день. Сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства.