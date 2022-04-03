На официальном сайте Росстата появилась информация о естественном движении населения в феврале 2022...

На официальном сайте Росстата появилась информация о естественном движении населения в феврале 2022 года. Согласно статистике, в 33 регионе во втором месяце текущего года, скончались 4 ребёнка в возрасте до 1 года.В феврале 2021 года умерли 14 детей.Служба государственной статистики также сообщает, что в прошлом месяце в России были зарегистрированы 61 158 браков, 42 309 разводов, родились 101 082 младенца, умерли 190 628 человек.Также Росстат выделил 4 группы смертей лиц с диагностированным COVID-19:COVID-19 как основная причина смерти. В феврале 2022 года зафиксировано 33 тыс. 778 таких случаев;COVID-19 предполагается как основная причина смерти, но необходимо провести дополнительные медицинские исследования. Таких случаев в феврале 2022 года – 3 тыс. 746;COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента. В феврале 2022 года зафиксировано 1 тыс. 74 таких случаев;COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, но никаким образом не повлиял на наступление смерти. Таких случаев – 4 тыс. 603.ФОТО: https://pixabay.com/ru/