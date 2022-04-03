На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 172 случая...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 172 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:30 - во Владимире и в Ковровском районе;25 - в Муромском районе;21 - в Гусь-Хрустальном районе;10 - в Селивановском и Вязниковском районах;8 - в Юрьев-Польском районе;7 - в Кольчугинском районе;6 - в Петушинском районе;5 - в Меленковском и Суздальском районах;4 - в Гороховецком районе;3 - в Александровском и в Камешковском районах;2 - в Судогодском и в Собинском районах;1 - в Киржачском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 147789 случаев заболевания