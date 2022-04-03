На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 172 случая...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 172 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:
30 - во Владимире и в Ковровском районе;
25 - в Муромском районе;
21 - в Гусь-Хрустальном районе;
10 - в Селивановском и Вязниковском районах;
8 - в Юрьев-Польском районе;
7 - в Кольчугинском районе;
6 - в Петушинском районе;
5 - в Меленковском и Суздальском районах;
4 - в Гороховецком районе;
3 - в Александровском и в Камешковском районах;
2 - в Судогодском и в Собинском районах;
1 - в Киржачском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 147789 случаев заболевания