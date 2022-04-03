Что может быть таким же милым, как котята? Конечно же ежики.

Что может быть таким же милым, как котята? Конечно же ежики.Житель Великобритании поделился видеороликом, на котором запечатлен его необычный питомец – двухлетний африканский карликовый еж по кличке Лось. По словам хозяина, животное впервые увидело траву. Реакция ежика очень удивила англичанина, ведь она странная и забавная одновременно.Насекомоядное несколько раз скатилось с небольшого склона боком. Еж будто специально решил таким образом развеселись своего хозяина. Видеоролику добавляют красоты лучи солнца и живописное поле. Наверняка, некоторым захотелось присоединиться к беззаботному ежику.Видео "Еж катится вниз по склону на закате" набрало почти 22 тысячи просмотров на "Ютуб"