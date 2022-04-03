А вот в чем нет меры, так это в собирательстве. Вот, например, 200 лет назад был проведен первый в...

А вот в чем нет меры, так это в собирательстве. Вот, например, 200 лет назад был проведен первый в мире аукцион автографов. Подпись - это не просто завитушки и штрихи. Автографы - вещь говорящая. Они всегда связаны со встречей, беседой, историей...На этих кадрах культовый американский режиссер Квентин Тарантино раздает автографы всем гостям московской премьеры фильма "Однажды в... Голливуде". Среди тех, кто получил заветную роспись и владимирский кинокритик Илья Кролик. Он частый гость различных кинопоказов и пресс-конференций звезд Голливуда.А это уже автограф Дени Вильнёва, автора "Бегущего по лезвию 2049", "Прибытия" и оскароносной "ДЮНЫ". Илья рассказывает: это вид коллекционирования не столь популярен, как, к примеру, филателия или нумизматика. Встретить знаменитого человека и при этом взять автограф непросто. А уж подтвердить подлинность, сняв это на видео или сделав совместное селфи, могут единицы. Журналист Александр Сыпченко - киноман со стажем. Всего за несколько лет ему удалось собрать большую коллекцию афиш и каталогов с автографами известных актеров и режиссеров. Среди них - Том Харди, Крис Хэмсворт, Рэйф Файнс, Ким Ки Дук и другие. А вот фотоальбом Тамары Мельниковой, мамы владимирского режиссера Игоря Мельникова можно назвать уникальным. Каждая страница подписана легендами музыки, кино и спорта.-Я все время время с ручкой с альбомом ходила и потом вот к каждому подходила и просила, ну а если нет, то на визитке.Владимир Высоцкий, Булат Окуджава, Олег Табаков, Джо Дассен, Арвидас Сабонис и еще десятки громких имен. Все они - на страницах старого альбома Тамары Мельниковой. Некоторые автографы уже выцвели, многим - больше полувека. Первым в коллекции стала подпись советского кинорежиссера Алексея Каплера. С ним Тамара Константиновна познакомилась в Женеве в 1970-м году.Тамара Мельнкова, коллекционер автографов: «Светлана Аллилуева была любовь, и он там, в Женеве, был замок, где она какое-то время находилась и вот он тогда рассказывал. "Ой, Вы мне покажите, пожалуйста, этот замок, я хочу посмотреть где она находилась, вот с тех пор я взяла у них автограф. Самый первый был у меня».Тамара Константиновна была во многих европейских городах. Больше всего знаменитостей она встретила в Париже. Именно этот город, по ее словам, будто притягивает свей красотой звезд со всего мира.Тамара Мельникова, коллекционер автографов: «Вот в Париже там очень много было артистов, писателей, поэты были. Все, кто приезжал, я старалась у них брать».В олимпийском Мюнхене, где в 72-м году проходил легендарный баскетбольный матч между сборными СССР и США она встретила Александра Белова, именно он своим броском на последней секунде принес нашей команде золото. О трагической судьбе спортсмена даже снят фильм "Движение вверх".Многих из этих людей уже нет в живых, но память о них хранят фотографии и, конечно, автографы. И то, что для многих хобби, для Тамары Мельниковой - яркие и радостные моменты жизни, богатой на удивительные встречи.Александр Сыпченко, Егор Герасимов Вести-Владимир