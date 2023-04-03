Папа-программист сидит за компьютером. Рядом стоит маленький сын и жует яблоко. Вдруг он спрашивает: - Папа, а почему, если укусить яблочко, оно потом становится коричневым? Отец, не поворачивая головы от компьютера: - Видишь ли, в яблоке содержится железо. После того, как плод лишается кожуры, железо окисляется под воздействием кислорода, образуется оксид железа, который имеет темную окраску. Пауза минут на десять, после чего сын робко спрашивает: - Пап, а с кем это ты сейчас разговаривал, <
еще анекдот!