Губернатор Владимирской области Александр Авдеев предложил выделить еще 300 млн к 8,2 млрд рублей, которые планируют потратить на обновление 340 км автомобильных дорог в регионе. «Предлагаю

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев предложил выделить еще 300 млн к 8,2 млрд рублей, которые планируют потратить на обновление 340 км автомобильных дорог в регионе. «Предлагаю увеличить дорожный фонд еще на 300 млн рублей и направить эти средства на ремонт асфальта в городах и районах. Надеюсь, уже в апреле депутаты поддержат мое предложение и мы