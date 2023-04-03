Накануне стартовала весенняя призывная кампания, в которую планируется отправить на службу 1500 новобранцев.

Алексей Говырин опроверг слова владимирского военкома о рассылке повесток через Госуслуги. Об этом депутат сообщил в своих соцсетях.Накануне стартовала весенняя призывная кампания, в которую планируется отправить на службу 1500 новобранцев. На заседании военный комиссар Владимирской области Юрий Гусаров сказал, что повестки теперь будут рассылать в том числе через Госуслуги.«Вношу ясность: порядок вручения повесток остается прежним. Изменений в законодательстве на этот счет нет. Ни в Государственной Думе, ни в Совете Федерации не рассматривались поправки в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», где бы обычная повестка заменялась электронной. Кроме того, сохраняются все положенные отсрочки — по учебе, здоровью, семейному положению и возможность пройти альтернативную гражданскую службу», - написал парламентарий.Добавим, что призванные весной срочники будут служить год.