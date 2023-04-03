Центр управления регионом Владимирской области возглавила Светлана Бойко.
С сегодняшнего дня на...
"Центр управления регионом" Владимирской области возглавила Светлана Бойко.
С сегодняшнего дня на этой должности начала свою работу Светлана Бойко.
Она окончила Череповецкий государственный университет, аспирантуру МГУ имени М.В. Ломоносова. Работала в центральном штабе ВОО «Молодая Гвардия Единой России», Правительстве Московской области, ОНФ, а также в различных социальных проектах, реализуемых в регионах. В начале 2021 года пришла в команду АНО «Диалог Регионы» на позицию куратора ЦФО, сообщила пресс-служба Правительства ВО.
Предыдущий руководитель ЦУР Дмитрий Лавров стал замминистра труда и занятости населения Владимирской области.
Фото пресс-служба Правительства ВО.