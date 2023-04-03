Центр управления регионом Владимирской области возглавила Светлана Бойко. С сегодняшнего дня на...

"Центр управления регионом" Владимирской области возглавила Светлана Бойко.С сегодняшнего дня на этой должности начала свою работу Светлана Бойко.Она окончила Череповецкий государственный университет, аспирантуру МГУ имени М.В. Ломоносова. Работала в центральном штабе ВОО «Молодая Гвардия Единой России», Правительстве Московской области, ОНФ, а также в различных социальных проектах, реализуемых в регионах. В начале 2021 года пришла в команду АНО «Диалог Регионы» на позицию куратора ЦФО, сообщила пресс-служба Правительства ВО.Предыдущий руководитель ЦУР Дмитрий Лавров стал замминистра труда и занятости населения Владимирской области.Фото пресс-служба Правительства ВО.