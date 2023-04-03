Сервис поиска работы SuperJob узнал, как владимирцы относятся к возможному сокращению рабочей недели до четырех дней и 36 трудовых часов. В Госдуме, напомним, предложили сократить рабочую неделю

Сервис поиска работы SuperJob узнал, как владимирцы относятся к возможному сокращению рабочей недели до четырех дней и 36 трудовых часов. В Госдуме, напомним, предложили сократить рабочую неделю до 36 часов, чтобы в пятницу сотрудники работали до обеда. По данным опроса, 77% обеими руками “за” такие изменения и лишь 16% – против. Большинство людей считает, что