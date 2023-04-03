Любимая женщина Андрея Макаревича прыснула ядом в бывшего кумира.

Любимая женщина Андрея Макаревича прыснула ядом в бывшего кумира.В 2022 годуАндрей Макаревич* покинул территорию России и обосновался в Израиле. Средипричин эмиграции советский рок-музыкант называет и общественную позицию, и желаниевырастить сына в еврейском государстве. Младшего наследника, кстати, родила ужечетвертая жена Макаревича* — Эйнат Кляйн.Об личности женыиноагента известно немного. Женщина уже успела побывать в браке, завести отношенияс женщиной, а в 2019 году ей удалось покорить сердце Андрея Макаревича*. Судяпо всему, долгое проживание с артистом заставило ее начать разделятьрадикальные взгляды мужа на бывшую родину, забывая о морали.Так, в социальныхсетях появился гневный комментарий жены иноагента Макаревича*. Адресован он былне просто неизвестному персонажу, а признанному эксперту в области медицины —нейрохирургу Алексею Кащееву. По мнению Кляйн, хирург сделал неправильныйвыбор, продолжив работать в России."Чьи именножизни вы спасаете сегодня в России, доктор? Убийц? Их детей? Их матерей?"— обратилась к доктору жена Андрея Макаревича.Эйнат считает,что вместо необходимой эмиграции Алексей выбрал спасение жизней. Однако, поклонникидоктора быстро указала Кляйн на ее место за то, что она публично унизилароссийского врача. Женщине Андрея Макаревича напомнили про клятву Гиппократу иее положения.*Андрей Макаревич признаниностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 2.09.2022.