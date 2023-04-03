Владлен Татарский погиб 2 апреля.

Владлен Татарский погиб 2 апреля.В минувшее воскресенье, 2 апреля, прогремел взрыв в одном из кафе Санкт-Петербурга. В результате ЧП погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), который проводил творческий вечер. Как уточняет , в заведении могло сработать устройство мощностью до 500 граммов в тротиловом эквиваленте.Очевидцы сообщают, что взрывное устройство могло быть установлено в статуэтке, которую военкору подарила некая девушка. По данным , выжившие уточнили, что дама успела покинуть место ЧП до взрыва. Предположительно, она была знакома со своей жертвой.В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Как сообщает , ранее Владлен Татарский уже получал угрозы. По одной из версий, они могли быть связаны с работой военкора в зоне спецоперации.