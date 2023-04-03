Высокоскоростной интернет впервые пришел в несколько малых населенных пунктов региона.

Высокоскоростной интернет впервые пришел в несколько малых населенных пунктов региона. Инженеры компании провели модернизацию сети на 16 территориях, задействовав стандарт LTE. Особенности этого диапазона позволяют обеспечить более высокие скорости мобильного интернета и широкое покрытие. Благодаря этому местные жители и дачники могут пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом в сетях четвертого поколения.В преддверии садово-огородного сезона быстрый интернет от МегаФона пришел в деревни и поселки Собинского, Кольчугинского, Гороховецкого и Гусь-Хрустального районов. В частности, крупный рабочий поселок Иванищи Гусь-Хрустального района, население которого составляет около двух тысяч человек. Мобильный интернет появился также в небольших населенных пунктах, где постоянно проживают не более 50 жителей: это деревни Мостищи и Быково Судогодского района, поселок Зеленый дол около Гусь-Хрустального.Жизнь в таких местах оживает с началом климатической весны — в деревни и близлежащие садовые товарищества съезжаются дачники, чтобы потрудиться на своих приусадебных участках ради будущего урожая.В 2023 году устойчивый переход среднесуточных температур к плюсовым значениям пришелся на конец марта. В это время в средней полосе России уже принято начинать первые садово-огородные работы: обрезку плодовых деревьев, уборку мусора, ремонт теплиц и подготовку грядок.Теперь владимирским садоводам и огородникам работать будет веселее — мобильный интернет позволит им без ограничений общаться в мессенджерах и постоянно быть на связи с друзьями и близкими. Фото первых всходов и результаты урожая абоненты смогут незамедлительно публиковать в соцсетях, а после работы всегда можно отдохнуть за просмотром любимого сериала.«Наша компания продолжает модернизацию телеком-инфраструктуры в регионе: сначала проводится предварительный анализ загрузки сети, выявляются участки, где необходимо провести улучшение, после этого устанавливается дополнительное оборудование или расширяется частотный спектр на уже имеющемся. Мы провели основной объем работ в феврале и марте, чтобы успеть к началу дачного сезона. Скоростной интернет уже пришел в 16 населенных пунктов, еще в четырех работы продолжаются. Для жителей небольших деревень мобильный интернет — это новые возможности удаленной работы и дополнительное удобство для дачников. Улучшение качества связи почувствовали также и автопутешественники. В зону покрытия LTE включен участок дороги Муром-Владимир», — говорит директор МегаФона во Владимирской области Екатерина Орлова.Также в первом квартале этого года в регионе были модернизированы базовые станции в туристических локациях: в городах Александров, Ковров и Юрьев-Польский, в поселке Боголюбово и на турбазе в Гусь-Хрустальном.Реклама.