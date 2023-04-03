В 2023 году в регионе приведут в порядок 340 км дорог на 8,2 млрд рублей.

Дорожный фонд Владимирской области увеличат на 300 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев.«Основной вопрос от жителей сейчас - состояние дорог после зимы. Договорились с депутатами ЗС об их участии в составлении карты проблемных участков. Ямочный ремонт продлится до мая. С начала года на него уже израсходовано 157 тонн литого асфальтобетона, отремонтировано более 1360 квадратных метров покрытия», - подчеркнул губернатор.Напомним, что в 2023 году в регионе приведут в порядок 340 км дорог на 8,2 млрд рублей.«Предлагаю увеличить дорожный фонд ещё на 300 млн рублей и выделить деньги на асфальтирование проезжих частей в городах и районах», - добавил он.Поправки в бюджет парламентарии рассмотрят на внеочередном заседании, которое состоится в середине апреля.