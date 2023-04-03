ГТРК Владимир отмечает 34 года с начала телевещания. Знаковая дата для нашей телерадиокомпании....

ГТРК "Владимир" отмечает 34 года с начала телевещания.Знаковая дата для нашей телерадиокомпании. 3 апреля 1989 года началась регулярная работа телевизионной студии ГТРК "Владимир". Это было важное событие для всей области.Первые передачи вели наши коллеги Татьяна Воронцова и Елена Смирнова, которых отобрали на конкурсной основе. Подробнее о том, как это было - в нашем архивном репортаже.Подробнее о том, как наша телерадиокомпания изменилась за 34 года и какие современные технологии применяют наши сотрудники - смотрите в следующих выпусках "Вестей".