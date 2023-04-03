5 выступлений за 20 минут. Лидеры фракций в Заксобрании региона дали свои оценки отчету губернатора перед депутатами. Напомним, 30 марта Александр Авдеев выступил перед парламентариями с

5 выступлений за 20 минут. Лидеры фракций в Заксобрании региона дали свои оценки отчету губернатора перед депутатами. Напомним, 30 марта Александр Авдеев выступил перед парламентариями с докладом о работе областной власти за 2022 год. В заключительной части расширенного заседания Законодательного собрания, лидеры фракций оценили отчет главы региона и проделанную тогда еще областной администрацией работу. Первым