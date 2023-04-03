Ученые дали советы тем, кому тяжело вставать по понедельникам.
Ученые дали советы тем, кому тяжело вставать по понедельникам.
Семь часов утра, за
окном еще темно, в комнате раздается самый противный звук — будильник. Так у
большинства людей начинается неделя. Кажется, страдания от ранних подъемов
подошли к концу. Ученые раскрыли секрет, как легче всего пережить утро понедельника.
Для того, чтобы
лучше справиться со стрессом эксперты советуют обратить внимание на три фактора:
распорядок дня, режим сна и регуляция стрессовых гормонов. Если пересмотреть
эти три пункта, то подъемы станут легче, сообщает издание .
Так, для того
чтобы утром легче вставать, необходимо соблюдать режим дня в течение всей
недели. Если по будням нужно вставать рано, значит и на выходных стоит встать
рано. Лежать до полудня — плохой вариант.
А чтобы высыпаться,
лучшего всего идти спать в одно и то же время. Кроме этого, ученые советуют отказаться
от дневного сна. Так наладится режим ночного сна.
Последний пункт
рекомендаций — это регуляция гормонов. Организм воспринимает начало недели как
угрозу, а потому дает сигнал на выброс адреналина. Чтобы снизить "опасность",
можно выйти на прогулку до начала рабочего дня. Это поможет организму
проснуться естественным образом перед началом продуктивной работы.