Ученые дали советы тем, кому тяжело вставать по понедельникам.

Ученые дали советы тем, кому тяжело вставать по понедельникам.Семь часов утра, заокном еще темно, в комнате раздается самый противный звук — будильник. Так убольшинства людей начинается неделя. Кажется, страдания от ранних подъемовподошли к концу. Ученые раскрыли секрет, как легче всего пережить утро понедельника.Для того, чтобылучше справиться со стрессом эксперты советуют обратить внимание на три фактора:распорядок дня, режим сна и регуляция стрессовых гормонов. Если пересмотретьэти три пункта, то подъемы станут легче, сообщает издание .Так, для тогочтобы утром легче вставать, необходимо соблюдать режим дня в течение всейнедели. Если по будням нужно вставать рано, значит и на выходных стоит встатьрано. Лежать до полудня — плохой вариант.А чтобы высыпаться,лучшего всего идти спать в одно и то же время. Кроме этого, ученые советуют отказатьсяот дневного сна. Так наладится режим ночного сна.Последний пунктрекомендаций — это регуляция гормонов. Организм воспринимает начало недели какугрозу, а потому дает сигнал на выброс адреналина. Чтобы снизить "опасность",можно выйти на прогулку до начала рабочего дня. Это поможет организмупроснуться естественным образом перед началом продуктивной работы.