Ей грозит до двух лет тюрьмы.

В Коврове 26-летняя девушка обвиняется в ложном доносе о краже бытовой техники. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.В один из дней она пришла в полицию и заявила, что из квартиры пропала крупногабаритная бытовая техника на сумму 49 тысяч рублей. В ходе проверки опера пришли к выводу, что преступления на самом деле не было.«Пара сдавала квартиру. Арендатор исправно платил. По договоренности, из суммы арендной платы собственник оплачивал ЖКУ. Однако вместо того, чтобы своевременно вносить плату за коммуналку женщина тратила деньги на себя. От супруга ковровчанка скрыла сей факт», - пояснили в полиции.Для погашения долгов транжира сдала в ломбард холодильник и стиральную машину, а затем пошла писать заявление о пропаже. В результате на даму завели уголовное дело. Ей грозит до двух лет тюрьмы.