На мартовском заседании Законодательного собрания были внесены изменения в закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан», касающиеся многодетных семей. Так, к числу

На мартовском заседании Законодательного собрания были внесены изменения в закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан», касающиеся многодетных семей. Так, к числу льготополучателей с 1 апреля добавились еще 290 семей. Депутаты проголосовали за увеличение списка многодетных семей, имеющих право на бюджетную поддержку. На данный момент для них предусмотрено 8 различных видов выплат и компенсаций, размер