Из-за паводка в регионе может затопить 24 населённых пункта.

МЧС Владимирской области информирует жителей о действиях при половодье и если ваш дом или оказалось под угрозой подтопления.Чтобы обезопасить себя необходимо:- заполнить щели дверей и окон, перекрыть вентиляционные отверстия и убрать имущество из подвала;- переместить животных в безопасное место;- собрать документы, которые заберёте с собой при эвакуации;- подготовить: запас еды, воды, одежды и лекарств;- при подтоплении звонить по номерам 101 и 112;При возвращении домой следует убедиться в отсутствии повреждений, просушить жильё, проверить исправность электропроводки и оборудования.