Из-за паводка в регионе может затопить 24 населённых пункта.
МЧС Владимирской области информирует жителей о действиях при половодье и если ваш дом или оказалось под угрозой подтопления.
Чтобы обезопасить себя необходимо:
- заполнить щели дверей и окон, перекрыть вентиляционные отверстия и убрать имущество из подвала;
- переместить животных в безопасное место;
- собрать документы, которые заберёте с собой при эвакуации;
- подготовить: запас еды, воды, одежды и лекарств;
- при подтоплении звонить по номерам 101 и 112;
При возвращении домой следует убедиться в отсутствии повреждений, просушить жильё, проверить исправность электропроводки и оборудования.