Российский шоумен Михаил Галустян получил гражданство Армении.

Актер Михаил Галустян заявил в интервью изданию News.аm, что получил гражданство Армении."В первую очередь я вынужден прямо сказать как есть: справедливость восторжествовала. Я наконец-то получил гражданство Армении. Я пошел самым честным и правильным путем, подал честно документы и вот наконец-то получил", — сказал он во время презентации проекта жилого комплекса Parajanov Club House в Ереване.В Армении разрешено двойное гражданство. Этнические армяне могут получить паспорт по упрощенной процедуре.