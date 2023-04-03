Магнитуда землетрясения – 6,9 баллов.

Магнитуда землетрясения – 6,9 баллов.В понедельник, 3 апреля, мощное землетрясения произошло на полуострове Камчатка. Удар стихии приняли на себя жители региональной столицы – города Петропавловск-Камчатский, – а также ближайших населенных пунктов.Магнитуда землетрясения составил 6,9 баллов. Об этом сообщает со ссылкой на региональное управление МЧС РФ. На данный момент спасательные службы занимаются обследованием городских построек.Землетрясение произошло в акватории Авачинского залива. По данным , эпицентр находился от столицы Камчатки на расстоянии 44 километров, на глубине около ста километров. Мощные толчки заставили людей в страхе бежать на улицу, в зданиях тряслись стены и звенело стекло, уточняет портал .