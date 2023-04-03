Мемориал воинской славы на площади Победы разрушается. Гранитные плиты отрываются. Местами их уже нет. Возвышение служит опорой для трех фигур: женщины-матери, солдата и рабочего тыла.

Мемориал воинской славы на площади Победы разрушается. Гранитные плиты отрываются. Местами их уже нет. Возвышение служит опорой для трех фигур: женщины-матери, солдата и рабочего тыла. Композиция символизирует единство народа против захватчиков. Местные жители мечтают спасти памятник. Вечный огонь во Владимире зажгли в 1975 году. Через десять лет появилась бронзовая композиция из трех фигур. К слову,