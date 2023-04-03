Народные приметы: 4 апреля. Что обязательно нужно сделать на День Василия Солнечника, чтобы в семье...
Народные приметы: 4 апреля. Что обязательно нужно сделать на День Василия Солнечника, чтобы в семье воцарилось благополучие, достаток и здоровье?
4 апреля чтят память священномученика Василия Анкирского. А в народе этот день называют «Василий Солнечник».
4 апреля крестьяне определяли судьбу будущего урожая. Если утром вокруг солнца были яркие круги, то ждали богатый урожай.
В этот день хозяйки пекли калачи из пшеничной муки. Они по форме напоминали диск солнца. С них начинались как завтрак, так обед и ужин. Приговаривали: «Скушай калач — будешь здоров и... богач».
Что можно делать в День Василия Солнечника?
1. Наши предки в этот день выбрасывали старую обувь. С ней уходили все беды и горести.
2. 4 апреля (ровно в полдень) крестьяне вставали лицом к солнцу и просили его подарить счастье, здоровье и достаток.
3. Постельное бельё супругов в этот день рекомендуют просушить под лучами солнца. Считается, что это обязательно укрепит семью, уйдут ссоры и разногласия.
Что нельзя делать в День Василия Солнечника?
1. В этот день старались не выносить из дома мусор, чтобы из семьи не ушло благополучие.
2. Не стоит заниматься рукоделием. Иначе появятся проблемы буквально на ровном месте: «Иголкой уколешься — беда придёт!» Если же случайно завязался узелок на ленте или нитке, то быть «узлу и на личной жизни девушки».
3. Супругам нельзя вытираться чужим полотенцем в гостях. Это предвещает скорую измену.
4. Хлеб обязательно нужно начинать есть с «мякиша». Верили, что если в этот день глава семьи «вкусит горбушку — то вскоре заболеет».
5. Нельзя в вечернее время считать деньги. Это сулит финансовые потери.
Народные приметы на День Василия Солнечника
1. Ворона купается – к теплу. А вот если птица нахохлилась и каркает, то скоро будет дождь или снег.
2. Если по небу плывут облака — в ближайшие дни будет тепло, но дождливо.
3. «С прилетом трясогузки ждите ледохода!»
4. Если снег сходит с муравейника с севера, то ожидается теплое лето, а с юга – прохладное.
5. 4 апреля наши предки говорили: «Шкура сходит со зверей, а снег – с леса и полей!».
Фото: pxfuel.com