Народные приметы: 4 апреля. Что обязательно нужно сделать на День Василия Солнечника, чтобы в семье...

Народные приметы: 4 апреля. Что обязательно нужно сделать на День Василия Солнечника, чтобы в семье воцарилось благополучие, достаток и здоровье?4 апреля чтят память священномученика Василия Анкирского. А в народе этот день называют «Василий Солнечник».4 апреля крестьяне определяли судьбу будущего урожая. Если утром вокруг солнца были яркие круги, то ждали богатый урожай.В этот день хозяйки пекли калачи из пшеничной муки. Они по форме напоминали диск солнца. С них начинались как завтрак, так обед и ужин. Приговаривали: «Скушай калач — будешь здоров и... богач».Что можно делать в День Василия Солнечника?1. Наши предки в этот день выбрасывали старую обувь. С ней уходили все беды и горести.2. 4 апреля (ровно в полдень) крестьяне вставали лицом к солнцу и просили его подарить счастье, здоровье и достаток.3. Постельное бельё супругов в этот день рекомендуют просушить под лучами солнца. Считается, что это обязательно укрепит семью, уйдут ссоры и разногласия.Что нельзя делать в День Василия Солнечника?1. В этот день старались не выносить из дома мусор, чтобы из семьи не ушло благополучие.2. Не стоит заниматься рукоделием. Иначе появятся проблемы буквально на ровном месте: «Иголкой уколешься — беда придёт!» Если же случайно завязался узелок на ленте или нитке, то быть «узлу и на личной жизни девушки».3. Супругам нельзя вытираться чужим полотенцем в гостях. Это предвещает скорую измену.4. Хлеб обязательно нужно начинать есть с «мякиша». Верили, что если в этот день глава семьи «вкусит горбушку — то вскоре заболеет».5. Нельзя в вечернее время считать деньги. Это сулит финансовые потери.Народные приметы на День Василия Солнечника1. Ворона купается – к теплу. А вот если птица нахохлилась и каркает, то скоро будет дождь или снег.2. Если по небу плывут облака — в ближайшие дни будет тепло, но дождливо.3. «С прилетом трясогузки ждите ледохода!»4. Если снег сходит с муравейника с севера, то ожидается теплое лето, а с юга – прохладное.5. 4 апреля наши предки говорили: «Шкура сходит со зверей, а снег – с леса и полей!».Фото: pxfuel.com