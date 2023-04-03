Многие коллеги разочаровали звезду фильма про Мухтара

Многие коллеги разочаровали звезду фильма про МухтараОдни артисты, типа, Светланы Лободы, сейчас принципиально отказываются от выступлений в России. А другие, как иноагент Максим Галкин, Ани Лорак или Валерий Меладзе, и рады бы колесить по городам и весям, да люди устраивают акции протеста и их концерты отменяются. Вероятно, все дело в словах и делах этих звезд...Для публичных людей по убеждению актрисы крайне важно уметьне разочаровать зрителей своими поступками и словами. "Это огромная работа,огромная ответственность!" – заявила актриса театра и кино Оксана Сташенко в интервью "Дни.ру" на кинофестивле актуального кино "Алафейская гора" в Тобольске, который прошел про поддержке компании "Сибур".При этом тех, кто, как Максим Галкин, сегодня ездит помиру и высмеивает свою родину, Оксана называет просто – "пасквилеизвергающими". "Они же не артистывовсе, а поющие политики, – считает она. – Ведь к ним идут не таланта ради, ачтобы услышать какое-то скандальное высказывание, снять его на видео и выложитьв Интернет".Особое мнение у Сташенко и про артистов, которые слишкомактивно выражают свою гражданскую позицию. "Меня многие артисты разочаровалисвоими высказываниями в социальных сетях и в медиапространстве, – вздыхает она.– Взять ту же историю с Лией Ахеджаковой. Я не понимаю и не принимаю еепозицию. Для чего она так поступила?.."