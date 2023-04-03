В жизни Виктории Бони случилось новое откровение.

В жизни Виктории Бони случилось новое откровение.Телеведущая иэкс-звезда "Дома-2" Виктория Боня родилась 27 ноября 1979 года.Известность девушка получилась как раз после участия в звездной телестройке.Однако с эпохи "Дома-2" прошло уже много лет, а внимание к женщине неослабевает.Астротиполог инумеролог Дмитрий Шимко сделал для "Дни.ру" специальный расклад, чтобы посмотреть судьбуВиктории Бони. Характер женщины эксперт описывает как боевитый, мощный и даже, можносказать, управленческий. Скорее всего, Виктория лишена креатива, однако онасполна возмещает его своей хваткой."Она неплохоиспользует опыт и проецирует это. Она умеет только "копипастить", неизобретает велосипед", — комментирует астролог.Не все зрители доконца понимают, чем именно занимается Виктория Боня, оттого и считают еенеприкаянной. Однако, по словам астролога, с 2021 года Боня увлечена каким-тоделом, и в 2023 году она откроет для себя новые планы в самореализации. Скореевсего, зрители услышат о Виктории уже этой осенью. При этом Шимко отмечает, чтовыбранное дело затянется на долгие годы — на 20 или даже 30 лет.В личной жизниастролог увидел перемены в возрасте 42 лет. Если у Виктории Бони действительнопоявились отношения в этот период, вполне возможно у них есть перспективы. Однако,если у женщины в жизни уже есть отношения, начавшиеся до 40 лет, то за нимибудет занимательно наблюдать, говорит астролог. Впереди у Виктории Бони кризис, азатем — интересное будущее.