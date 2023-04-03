Что случилось с Пресняковым-старшим

Что случилось с Пресняковым-старшимГрандиозным 4-часовым концертом в столичном "Крокус Сити Холле" поэт Илья Резник отметил 85-й день рождения. Более сорока номеров, главные артисты страны, лучшие песни и премьеры – удивительный получился вечер! Группы "Самоцветы" представила песню "Спи, девочка родная". А после выступления с солисткой коллектива Еленой Пресняковой встретился корреспондент "Дни.ру".Елене Пресняковой идет 77-й год. Но она полна сил, энергии, бодрости – много выступает, ездит. "Это уже привычка, – улыбается она. – Бывает, что и устаю. Но это сейчас. А раньше могла по 5-7 концертов в день давать на стадионах".Преснякова признается, что иногда у нее бывает желание все бросить и уйти на пенсию. "Особенно когда надо и обед приготовить, и одеться, и накраситься, и выезжать на концерт", – говорит певица. А когда заболел муж – Владимир Пресняков-старший – это желание уйти со сцены только усилилось."Ему сделали шунтирование на сердце (операция, позволяющая восстановить кровоток в артериях сердца путем обхода места сужения коронарного сосуда – Прим. ред.)", – разоткровенничалась Преснякова. Интересно, что у ее в некотором роде родственницы Аллы Пугачевой была подобная проблема. У Примадонны выявили атеросклероз сосудов, что впоследствии вызвало ишемическую болезнь сердца. Пугачеву прооперировали. Ей расширили коронарные сосуды – основные сосуды сердца – и с помощью четырех специальных трубок восстановили нормальный кровоток. Спустя год операцию повторили в Научно-исследовательском центре сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, поскольку прежние стенты прижились плохо, их пришлось заменить на новые. А в 2010 году в израильской клинике, принадлежащей другу Примадонны Михаилу Прохорову, певице снова сделали операцию на сердце. Ей в поврежденную склеротическими бляшками артерию вводился зонд, и он расширил просвет сосуда.Но проблема с сердечно-сосудистой системой у 77-летнего Владимира Преснякова, как оказалось, не единственная, мешающая нормально жить. Другие органы с функцией поддержания жизнедеятельности тоже не так хорошо справляются. "Петровичу давно уже поставили диагноз "сахарный диабет", – пояснила любящая супруга. – Он годами пил одни и те же таблетки, а в больницу каждые полгода, как положено, не ходил. Его туда не затащишь! В итоге, конечно, посадил почку".Сегодня певица все чаще задумывается над тем, что она выберет, если будет необходимость. "Конечно, Петровича! – уверяет она. – А уже потом – "Самоцветы". Хотя у мужа такой характер, что он никогда не покажет, что нуждается в моей заботе и не позволит стать мне обузой".