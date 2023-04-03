За 3 месяца 2023 года с вокзалов и станций Горьковской железной дороги отправлено порядка 7,8 млн пассажиров (+12,1% к аналогичному периоду 2022 года).

За 3 месяца 2023 года с вокзалов и станций Горьковской железной дороги отправлено порядка 7,8 млн пассажиров (+12,1% к аналогичному периоду 2022 года).Из них в дальнем следовании отправлено 1,8 млн пассажиров (+22,4%), в пригородном сообщении – порядка 6 млн (+9,3%).Пассажирооборот в январе – марте 2023 года составил порядка 2 млрд пасс-км (+20,5%), в том числе в дальнем следовании – порядка 1,7 млрд пасс-км (+21%), в пригородном сообщении – порядка 273 млн пасс-км (+17,7%).В марте 2023 года на Горьковской железной дороге отправлено порядка 2,8 млн пассажиров (+10,4% к марту 2022 года), в том числе порядка 589 тыс. – в дальнем следовании (+21,2%) и порядка 2,2 млн – в пригородном сообщении (+7,9%).В марте пассажирооборот составил более 645 млн пасс-км (+15,8%), в том числе в дальнем следовании – 550 млн пасс-км (+16,8%), в пригородном сообщении – более 95 млн пасс-км (+10,6%).