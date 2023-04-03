Онкобольная Лайма Вайкуле заговорила о политике.

Онкобольная Лайма Вайкуле заговорила о политике.Несколько месяцевназад поклонники гадали — у кого же в Израиле брала интервью Ксения Собчак. Ивот, кажется, ответ найден. Героиня нового выпуска — латышская певица, подружкаАллы Пугачевой и противница российского прошлого Лайма Вайкуле.Центральной темойразговора стали, конечно, февральские события 2022 года и их последствия. ЛаймаВайкуле рассказала свою точку зрения. Более того, она даже предположила, ктомог бы стать следующим президентом России. Спойлер — она предлагает странепойти по стопам Украины.Так, латышкаВайкуле в интервью прочит еврея Максима Галкина* в президенты. Звезда привеланеоспоримые, по ее мнению, аргументы. Так, Лайма Станиславовна посчитала, чтораз Максим* не политик, значит, из чего выйдет идеальный президент. Видимо,комики на высоких постах — это новый тренд, рассуждают зрители.Если же Галкину*не подойдет кресло главы государства, его всегда сможет подменить верная супруга.Лайма Вайкуле и тут не против увидеть народную артистку в качестве президента."А может, Алла будет президентом.Вот это было бы чудо", — делится 69-летняя певица.Себе высокую должность ЛаймаВайкуле еще не присмотрела. По ее словам, ей не хочется читать о себенегативные комментарии. Женщина не планирует менять свой образ жизни ради благогодела.*Максим Галкин признаниностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.